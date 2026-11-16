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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد أعطال غامضة ونقل وزراء.. الجيش الأمريكي يعلن استعداده لأسوأ السيناريوهات الكارثية بما فيها النووي

توقف حركة الطيران الأمريكي يوم الجمعة الماضي
توقف حركة الطيران الأمريكي يوم الجمعة الماضي
خاطر عبادة

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن الدفاع عن الأراضي الأمريكية أنها مستعدة للتعامل مع هجوم كارثي قد يشل البلاد.

وأصدرت القيادة الشمالية الأمريكية، وهي المجموعة المكلفة بالدفاع عن الولايات المتحدة وأجزاء من كندا والمكسيك أثناء الأزمات، هذا الإعلان بعد أيام فقط من سلسلة من الأعطال المشبوهة في الأنظمة التي أدت إلى توقف البريد الإلكتروني وتعليق الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

استعداد على مدار الساعة

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، قالت القيادة الشمالية الأمريكية إنها تحافظ على "الاستعداد على مدار الساعة" في حالة حدوث حالة طوارئ كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أمريكا.

وأضافت القيادة الشمالية الأمريكية: "بالعمل جنبًا إلى جنب مع الوكالات الفيدرالية الرائدة ومديري الطوارئ والمستجيبين الأوائل، تضمن فرقة العمل المشتركة للدعم المدني تقديم المساعدة المنقذة للحياة بسرعة أثناء الأزمات المحلية الكارثية".

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بيان عام كهذا، إلا أن آخر مرة أصدرت فيها القيادة الشمالية الأمريكية هذا التحذير تحديداً كانت بعد هجوم إلكتروني مزعوم على أنظمة المياه والصرف الصحي الأمريكية في يوليو.

أعطال متزامنة تثير الشكوك

وجاء إعلان يوم الأحد بعد ثلاثة أيام فقط من انهيار أنظمة عالمي أثر على خوادم مايكروسوفت وأدى إلى إيقاف خدمة البريد الإلكتروني Outlook في 74 دولة.

وفي اليوم التالي، اندلعت الفوضى في المطارات حيث تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الأمريكي لساعات، وألقى وزير النقل شون دافي باللوم لاحقاً على قطعة من المعدات القديمة التي تم العثور عليها في "موقع ناءٍ" بسبب انقطاع الاتصالات الجوية.

تحذيرات من البنتاجون

وعلى الرغم من ادعاء مايكروسوفت وإدارة ترامب بعدم وجود أي دليل على وقوع هجمات إلكترونية، إلا أن رسالة القيادة الشمالية الأمريكية جاءت في أعقاب مناشدات مماثلة من البنتاجون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين للبدء في الاستعداد الآن لأزمة محتملة.

وفي الأسبوع الماضي، صرح خبير الأمن السيبراني جيمس نايت ومساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريس سويكر لصحيفة ديلي ميل بأن سلسلة الأزمات التي تحدث في وقت واحد تثير مخاوف من أن الولايات المتحدة كانت في خضم هجوم.

حوادث متتالية.. جسور وسفن

وإلى جانب مايكروسوفت وإدارة الطيران الفيدرالية، وقعت حادثتان كبيرتان لسفن يومي الخميس والجمعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر تاكوني-بالميرا بين ولايتي بنسلفانيا ونيوجيرسي، وانقلاب سفينة سياحية ذات عجلة مجدافية في نيو أورليانز.

مسؤولون أمريكيون في قواعد آمنة

وفي غضون ذلك، تم نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يقود العقوبات ضد إيران، إلى قاعدة عسكرية بعد تلقيه تهديدات إيرانية بالقتل، لينضم إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو في مساكن آمنة.

لا تهديد مباشر.. لكن إيران في الواجهة

ولم يذكر بيان القيادة الشمالية الأمريكية وجود أي نوع من التهديد المباشر للولايات المتحدة.ومع ذلك، فقد أشار كل من نايت وسويكر إلى إيران كمصدر محتمل لهجوم يشمل الحرب السيبرانية أو الأسلحة النووية.

أمريكا الجيش الأمريكي إيران هجوم نووي أزمة المطارات الأمريكية

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