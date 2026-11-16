سقوط لص سرق دراجة نارية في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام المطعم محل عمله بالمنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول المنيا من القائم على النشر (عامل بمطعم – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام المطعم محل عمله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "قطع الأسلاك" ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.