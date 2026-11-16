القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالإستعانة بآخرين والتعدى بالضرب على شقيقه بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر الجارى تلقي قسم شرطة حلوان بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عامل “ مصاب بسحجات وجروح” وطرف ثان: أحد الأشخاص “مصاب بجرح قطعى” مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مُحدثين إصابتهما المشار إليها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.