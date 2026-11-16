إحباط محاولة لتهريب 6 ألاف طن مواد بترولية للسوق السوداء بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6000 لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بقنا.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (سائق - مقيم بمحافظة قنا) بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة قوص بقنا ، وضبط بحوزته ( 6000 لتر مواد بترولية "سولار" - سيارة "نصف نقل سارية التراخيص") ، وبمواجهته أقر بتحصله على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بالأقصر بالإشتراك مع مدير المحطة "تم ضبطه" ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .