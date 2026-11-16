الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 8500 جنيه.. كيف تراقب وزارة العمل التزام الشركات بحقوق ملايين العمال؟

في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، ليطرح تساؤلات مهمة حول آليات ضمان تطبيق القرار داخل الشركات والمنشآت المختلفة، ومدى التزام أصحاب الأعمال بحقوق العاملين، خاصة في ظل تنوع أنماط التشغيل بين العمالة الدائمة والمؤقتة والعاملين بنظام الساعات وشركات التعهيد.

وفي هذا السياق، تبرز وزارة العمل بدور رقابي يمتد من تلقي شكاوى العمال إلى تنفيذ حملات التفتيش الميداني عبر مديرياتها في المحافظات الـ27، لرصد المخالفات ومتابعة التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية أصحاب الأعمال بالتزاماتهم.

ويفتح القرار ملفًا مهمًا حول مستقبل الأجور في القطاع الخاص، والفئات المستفيدة من الزيادة، وآليات حماية العمال من أي تجاوزات، ومدى قدرة منظومة التفتيش والرقابة على ضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين والتزامات أصحاب الأعمال.

كيف تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. حسن رداد يوضح



أعلن حسن رداد، وزير العمل، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين دخول العاملين وتحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال حسن رداد إن الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وشهد التوافق على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي ارتفع إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، بينما كان الحد الأدنى بالقطاع الخاص يبلغ 7 آلاف جنيه منذ الأول من مارس 2025، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يستهدف تقليص الفجوة بين القطاعين.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد» على قناة المحور، أن وزارة العمل لديها مديريات في المحافظات الـ27، تضم إدارات متخصصة في التفتيش وعلاقات العمل، لا يقتصر دورها على تلقي الشكاوى فقط، وإنما يمتد إلى التفتيش الميداني على الشركات والمنشآت.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي أن بعض العمال قد يترددون في تقديم شكاوى خوفًا من فقدان وظائفهم أو إنهاء خدمتهم، ولذلك تنفذ حملات تفتيش دورية على الشركات والمناطق الصناعية والمنشآت التي تخضع لمتابعتها.

وأوضح أن مفتشي العمل يتعاملون مع المخالفات من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال وتوضيح الأخطاء والأحكام القانونية المنظمة لها، مع إرشادهم إلى الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها صاحب العمل غير مدرك لبعض الالتزامات القانونية.

وأكد وزير العمل أن العاملين بشركات التعهيد يستحقون الحد الأدنى للأجور متى توافرت علاقة عمل وعقد عمل، مشددًا على أن هذه الفئة تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون.

وأضاف أن أوضاع العمالة المؤقتة والعاملين بعقود وتأمينات تخضع للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لكل علاقة عمل، مؤكدًا أن جميع هذه الفئات تدخل ضمن نطاق قانون العمل وآليات التفتيش والرقابة، فضلًا عن التعامل مع الشكاوى وإجراء التفتيش الميداني اللازم لرصد المخالفات والوصول إلى حلول بشأنها.

وزارة العمل تكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص



أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، يُعد خطوة مهمة تسعد ملايين العمال، ويعكس حرص الدولة على تحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن وزارة العمل تُعد طرفًا أصيلًا في المجلس القومي للأجور، الذي يتولى تحديد الزيادات الدورية للأجور، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير استهدف تحسين الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المعيشة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار تضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية من 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا.

كما شملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي

وأكد خضر أن مسار الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية وكبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2020، ليصل إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي.