قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل
91 عاما في عشق القرآن.. عوض الفردي يكشف أسرار رحلته إلى دولة التلاوة
سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم الإثنين
وزارة العمل تفتح باب التوظيف.. 620 فرصة عمل برواتب تصل لـ11 ألف جنيه
النيران تلتهم ناقلة نفط شرق مضيق هرمز
قرار حاسم من الأهلي حول استمرار عبد الله أقطاي مع الفريق
وزير الخارجية البريطاني: الوضع الإنساني في غزة كارثي
غيبوبة سكر تُفقد سائق أتوبيس السيطرة على عجلة القيادة.. التحقيقات تكشف كواليس حادث رأس سدر
سلامة النقل الأمريكي: حادث الناقلة قبالة نيو أورلينز ناجم عن عطل في نظام التوجيه
أسعار شقق نقابة المهندسين 2026 وشروط الحجز وموعد القرعة
كيف تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. حسن رداد يوضح
وزيرة الإسكان: البرج الأيقوني مطروح للبيع لكننا لا نرغب في بيعه حاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: "أبطالنا السكر" توفر أجهزة قياس ذكية لمتابعة مستويات السكر لدى الأطفال

متحدث الصحة: "أبطالنا السكر" توفر أجهزة قياس ذكية لمتابعة مستويات السكر لدى الأطفال
متحدث الصحة: "أبطالنا السكر" توفر أجهزة قياس ذكية لمتابعة مستويات السكر لدى الأطفال
شيماء جمال

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن "أبطالنا السكر" إحدى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين الصحة العامة، وتستهدف الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، الذين يحتاجون إلى العلاج بالأنسولين مدى الحياة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول يحتاجون إلى قياس مستويات السكر في الدم بصورة مستمرة، وقد يصل عدد مرات القياس إلى 10 مرات يوميًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستفيد من التكنولوجيا الطبية الحديثة لتسهيل متابعة حالتهم الصحية.

وأضاف حسام عبد الغفار، أن المبادرة توفر مستشعرًا ذكيًا يُثبت على جسم الطفل، وينقل قياسات السكر على مدار 24 ساعة إلى تطبيق على الهاتف المحمول الخاص بالأهل، بما يتيح متابعة لحظية لمستويات السكر في الدم.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن المبادرة تقدم خدماتها مجانًا، موضحًا أن الفئة العمرية المستهدفة حاليًا هي الأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، من خلال 3 مراكز لاستقبالهم، أحدها في القاهرة والثاني في الجيزة والثالث في الإسكندرية، ولفت إلى أنه من المتوقع التوسع في أعداد المستفيدين من المبادرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدة من توقيع الكشف على الطفل وحتى صرف الجهاز لا تتجاوز 7 أيام.

السكر متحدث الصحة السكر لدى الأطفال وزارة الصحة والسكان أبطالنا السكر الأنسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

علي ماهر

«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 ؟|توضيح عاجل

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد