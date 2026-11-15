متحدث الصحة: "أبطالنا السكر" توفر أجهزة قياس ذكية لمتابعة مستويات السكر لدى الأطفال

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن "أبطالنا السكر" إحدى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين الصحة العامة، وتستهدف الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، الذين يحتاجون إلى العلاج بالأنسولين مدى الحياة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول يحتاجون إلى قياس مستويات السكر في الدم بصورة مستمرة، وقد يصل عدد مرات القياس إلى 10 مرات يوميًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستفيد من التكنولوجيا الطبية الحديثة لتسهيل متابعة حالتهم الصحية.

وأضاف حسام عبد الغفار، أن المبادرة توفر مستشعرًا ذكيًا يُثبت على جسم الطفل، وينقل قياسات السكر على مدار 24 ساعة إلى تطبيق على الهاتف المحمول الخاص بالأهل، بما يتيح متابعة لحظية لمستويات السكر في الدم.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن المبادرة تقدم خدماتها مجانًا، موضحًا أن الفئة العمرية المستهدفة حاليًا هي الأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، من خلال 3 مراكز لاستقبالهم، أحدها في القاهرة والثاني في الجيزة والثالث في الإسكندرية، ولفت إلى أنه من المتوقع التوسع في أعداد المستفيدين من المبادرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدة من توقيع الكشف على الطفل وحتى صرف الجهاز لا تتجاوز 7 أيام.