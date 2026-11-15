بالأنوار والزينة.. محيط مسجد السيدة نفيسة يتزين لاستقبال مولدها وسط أجواء روحانية

تزينت الشوارع والميادين المحيطة بـ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في القاهرة بالأنوار وعقود الزينة الملونة، استعدادًا لاستقبال زوار ومريدي مولد السيدة نفيسة “نفيسة العلم”.

محيط مسجد السيدة نفيسة يتزين لاستقبال مولدها

وشهدت المنطقة حالة من البهجة والاستعدادات المكثفة من قِبل الأهالي وأبناء الطرق الصوفية، حيث انتشرت لافتات الترحيب وسرادقات الضيافة والخدمة في الشوارع المؤدية للمسجد، وسط أجواء إيمانية وروحانية تملؤها مشاعر المحبة لآل البيت.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت برنامج احتفالات مولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، والذي يتضمن إقامة عدد من الفعاليات الدينية والابتهالات والتواشيح، خلال الفترة من السبت 14 نوفمبر وحتى الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من كبار القراء والعلماء والمبتهلين وفرق الإنشاد الديني.

ويتضمن البرنامج إقامة فعاليات دينية على مدار الصلوات الخمس، تشمل تلاوات قرآنية لعدد من القراء، ودروسًا ومحاضرات دينية يقدمها العلماء والأئمة، إلى جانب فقرات من الابتهالات والمدائح النبوية التي يشارك فيها عدد من المبتهلين.

وتتناول الفعاليات موضوع «الشمائل المحمدية»، بمشاركة أئمة المسجد، فيما تشهد الاحتفالات مشاركة فرق الإنشاد الديني، من بينها فرقة نظرة، وفرقة الحضرة، وفرقة الساحة، وفرقة تواشيح مصر، لتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.

كما يشهد البرنامج تنظيم أمسيات إذاعية يشارك فيها عدد من العلماء، إلى جانب الفقرات الدينية التي تستهدف إحياء المناسبة وتعريف الجمهور بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية.

وتأتي الاحتفالات في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء المناسبات الدينية وإتاحة الأنشطة الدعوية والثقافية للجمهور، بمشاركة القراء والعلماء والمبتهلين والمنشدين.