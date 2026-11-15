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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدا

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، في بيانها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب و الشلاتين، على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين، أشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح بين الجنوبية والشمالية الغربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الادارية 27 15

6 اكتوبر 26 15

بنها 26 16

دمنهور 25 16

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 26 16

بلطيم 25 17

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

دمياط 24 21

بورسعيد 25 22

الاسماعيلية 28 15

السويس 27 16

العريش 26 13

رفح 25 12

رأس سدر 28 16

نخل 26 08

كاترين 23 06

الطور 27 16

طابا 26 14

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 30 16

الاسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 25 16

السلوم 25 14

سيوة 28 13

رأس غارب 29 16

سفاجا 30 16

مرسى علم 31 20

شلاتين 32 19

حلايب 29 21

أبو رماد 31 19

مرسى حميرة 32 19

أبرق 30 20

جبل علبة 30 20

رأس حدربة 29 21

الفيوم 27 15

بني سويف 27 15

المنيا 28 14

أسيوط 28 13

سوهاج 30 14

قنا 31 16

الأقصر 31 16

أسوان 32 17

الوادى الجديد 30 16

أبوسمبل 31 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 33 20

الرياض 26 13

المنامة 27 22

أبوظبى 30 24

الدوحة 29 22

الكويت 28 14

دمشق 24 08

بيروت 24 18

عمان 21 09

القدس 21 11

غزة 24 16

بغداد 28 14

مسقط 29 25

صنعاء 23 07

الخرطوم 36 24

طرابلس 26 18

تونس 26 14

الجزائر 21 12

الرباط 22 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 14 04

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 25 10

نيودلهى 27 14

جاكرتا 33 25

بكين 10 01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 20 12

أثينا 20 14

روما 19 12

باريس 12 09

مدريد 15 11

برلين 11 02

لندن 10 05

مونتريال 07 02

موسكو 04 01

نيويورك 12 05

واشنطن 13 04

نواكشوط 38 23

أديس أبابا 24 12

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس معتدل مائل للحرارة القاهرة الكبرى

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