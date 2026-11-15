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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يوجه بزيادة عدد عربات قطارات خط قليوب – منوف – طنطا

وزارة النقل
وزارة النقل
أ ش أ

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير تعليمات، اليوم  إلى رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بزيادة عدد عربات جميع القطارات العاملة على خط قليوب – منوف – طنطا من 6 إلى 7 عربات على مدار اليوم،  بإضافة عربة لكل قطار، على أن يبدأ التشغيل بالتشكيل الجديد اعتبارًا من بعد غد /الثلاثاء/، مع زيادة عدد عربات بعض القطارات خلال أوقات الذروة من 7 إلى 8 عربات، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتخفيف التكدس وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وذكرت وزارة النقل، في بيان لها، أن ذلك جاء في إطار استجابة فورية من الوزير لمطالب عدد من المواطنين الذين التقاهم خلال جولته بأحد القطارين الجديدين اللذين تم إدخالهما الخدمة بالخط الأول لمترو الأنفاق، بشأن مواجهة التكدس والكثافة الكبيرة للركاب على خط قليوب – منوف – طنطا، والذي يمر بمحطات عالية الكثافة، مثل أشمون وشطانوف وغيرها من المحطات.

وأوضحت الوزارة أنه نظرًا لأن طول القطارات بعد زيادة عدد عرباتها سيتجاوز أطوال أرصفة بعض المحطات، ولحين الانتهاء من تنفيذ أعمال إطالة الأرصفة والتي سيبدأ تنفيذها فورا ً ، فإن وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية تطالبان الركاب بضرورة الالتزام بالتحرك داخل القطار والنزول من العربات الأمامية فقط بالمحطات التي يتجاوز فيها طول القطار طول الرصيف، وعدم النزول من العربات التي تقع خارج حدود الأرصفة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لسلامة حركة الصعود والنزول.

وأكدت وزارة النقل استمرار العمل على تلبية مطالب المواطنين والاستجابة لاحتياجات جمهور الركاب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الكثافات المتزايدة، مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمان على مختلف خطوط شبكة السكك الحديدية.

وزير النقل المهندس كامل الوزير رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل

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