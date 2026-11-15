جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

جدول امتحانات شهر نوفمبر .. بدأت مديريات التربية والتعليم في إعلانه رسميا ، ومن أبرز المديريات التي أعلنت جداولها حتى الآن محافظتي أسوان و قنا.

جدول امتحانات شهر نوفمبر

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026 في جميع المدارس خلال الفترة من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

حقيق تأجيل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان كل ما يقال عن تأجيل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 في المدارس ليوم 2 ديسمبر ، هي شائعات لا أساس لها من الصحة .

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : كل المتداول عن موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 ، هي منشورات غير صحيحة ومضللة ، واختبارات الشهر في موعدها الطبيعي دون تغيير

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الامتحانات الشهرية سوف يطبق هذا العام لأول مرة على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي و طلاب 2 بكالوريا .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن تكون الامتحانات الشهرية جزءا أساسيا لتقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي “لأول مرة ” هذا العام ، موضحا أن الاختبار الشهري الأول عليه 15 درجة ، والاختبار الشهري الثاني عليه 15 درجة

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون الامتحانات الشهرية ، جزءا أساسيا في تقييم طلاب 2 بكالوريا ، مؤكداً أن التقييم الشهري الأول من 20 درجة، والتقييم الشهري الثاني من 20 درجة

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي سابق على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى للصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا ، انجاز 60 % من الاداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2026 / 2027 على نظام البكالوريا .