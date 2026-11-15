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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027
جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027
ياسمين بدوي

جدول امتحانات شهر نوفمبر .. بدأت مديريات التربية والتعليم في إعلانه رسميا ، ومن أبرز المديريات التي أعلنت جداولها حتى الآن محافظتي أسوان و قنا.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026 في جميع المدارس خلال الفترة من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

حقيق تأجيل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان كل ما يقال عن تأجيل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 في المدارس ليوم 2 ديسمبر ، هي شائعات لا أساس لها من الصحة .

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : كل المتداول عن موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 ، هي منشورات غير صحيحة ومضللة ، واختبارات الشهر في موعدها الطبيعي دون تغيير

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الامتحانات الشهرية سوف يطبق هذا العام لأول مرة على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي و طلاب 2 بكالوريا .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن تكون الامتحانات الشهرية جزءا أساسيا لتقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي “لأول مرة ” هذا العام ، موضحا أن الاختبار الشهري الأول عليه 15 درجة ، والاختبار الشهري الثاني عليه 15 درجة

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون الامتحانات الشهرية ، جزءا أساسيا في تقييم طلاب 2 بكالوريا ، مؤكداً أن التقييم الشهري الأول من 20 درجة، والتقييم الشهري الثاني من 20 درجة 

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي سابق على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى للصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا ، انجاز 60 % من الاداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2026 / 2027 على نظام البكالوريا .

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