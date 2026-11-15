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«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
إسلام مقلد

حسم لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمته النهائية لمواجهة إنجلترا، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة عودة عدد من العناصر الأساسية التي غابت عن الفوز الأخير على التشيك بنتيجة 2-0، ليقرر المدرب الإسباني استبعاد 4 لاعبين من حساباته للمواجهة المرتقبة، إلى جانب أليخاندرو جريمالدو، الذي اضطر لمغادرة معسكر المنتخب بسبب إصابته بالإنفلونزا، وفقًا لما ذكرته شبكة «كوبي» الإسبانية.

4 أسماء خارج حسابات دي لا فوينتي

وضمت قائمة المستبعدين خورخي دي فروتوس، مهاجم رايو فاليكانو، وروبرتو فرنانديز، لاعب إسبانيول، وجاكوبو رامون، مدافع كومو، وألفارو فاييس، حارس مرمى ريال بيتيس، بعدما فضّل دي لا فوينتي الاعتماد على العناصر الأكثر خبرة قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي.

وجاءت هذه التغييرات نتيجة استعادة المنتخب الإسباني عددًا من لاعبيه الأساسيين، وهو ما منح المدير الفني خيارات إضافية في الخطوط المختلفة، خاصة على مستوى الهجوم والدفاع.

عودة لامين يامال ونيكو ويليامز وأويارزابال

وشهدت القائمة عودة لامين يامال وميكل أويارزابال، بعدما غاب الثنائي عن مواجهة التشيك الأخيرة، إذ لم يسافر يامال إلى براج بسبب تعافيه من إصابة في الركبة، بينما بقي أويارزابال في سان سيباستيان بسبب ولادة طفله الثاني.

والتحق اللاعبان بمعسكر المنتخب في مدريد قبل مواجهة إنجلترا، ليصبحا متاحين أمام دي لا فوينتي، إلى جانب عودة نيكو ويليامز وإيميريك لابورت، اللذين غابا أيضًا عن المباراة الماضية.

وأثرت عودة لابورت على اختيارات المدرب في الخط الخلفي، بعدما تقرر استبعاد جاكوبو رامون، الذي كان أحد الوجوه الجديدة في قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الحالية.

كما عاد ألفارو فاييس إلى موقعه باعتباره الحارس الرابع، ليخرج من القائمة المخصصة للمباراة، بعدما سبق استبعاده من مواجهة التشيك، بينما لم يتمكن دي فروتوس وروبرتو فرنانديز من الاحتفاظ بمكانيهما بعد عودة الخيارات الهجومية الأساسية.

يامال يرتدي القميص رقم 10

ومن أبرز التفاصيل المتعلقة بالقائمة، ارتداء لامين يامال القميص رقم 10، بعدما ظهر به فيكتور مونيوز خلال مواجهة التشيك، بينما استعاد ميكل أويارزابال القميص رقم 21.

وتعكس هذه التغييرات عودة عدد من العناصر التي تمثل جزءًا أساسيًا من تشكيل المنتخب الإسباني، قبل المواجهة التي تحمل أهمية كبيرة في تحديد متصدر المجموعة.

إسبانيا تحتاج إلى التعادل لحسم الصدارة

وتدخل إسبانيا مواجهة إنجلترا وهي متصدرة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الأول برصيد 15 نقطة، متقدمة بفارق 3 نقاط على المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثاني.

ويكفي المنتخب الإسباني التعادل لضمان إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول، بينما يحتاج المنتخب الإنجليزي إلى تحقيق الفوز لمعادلة رصيد منافسه، مع دخول فارق الأهداف والمواجهات المباشرة ومعايير الحسم الأخرى في الحسابات حال تساوي المنتخبين.

وكان منتخب إسبانيا قد حقق الفوز على التشيك بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة، بينما تغلبت إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 2-1 ضمن الجولة نفسها.

إنجلترا تبحث عن رد الاعتبار أمام إسبانيا

وتحمل المواجهة المرتقبة أهمية إضافية في ظل نتيجة مباراة الذهاب، التي جمعت المنتخبين على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، وانتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 3-2، في لقاء مثير شهد تقلبات عديدة.

ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى تعويض خسارة الذهاب وتحقيق الفوز على ملعب ميتروبوليتانو، بينما يطمح المنتخب الإسباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والخروج بنتيجة تضمن له الاحتفاظ بصدارة المجموعة وإنهاء مرحلة المجموعات بأفضل صورة.

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