دي لا فوينتي يعلن قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة التشيك، ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على نظيره التشيكي مساء اليوم، في مواجهة يسعى خلالها أبطال العالم السابقون إلى مواصلة نتائجهم الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة الثالثة.

وشهدت القائمة غياب لامين يامال، نجم برشلونة، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، في قرار كان متوقعًا خلال الفترة الماضية، على أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في مواجهة إنجلترا الأسبوع المقبل.

كما شهدت اختيارات دي لا فوينتي ظهور وجوه جديدة، أبرزها خورخي دي فروتوس، جناح رايو فاليكانو، وبابلو باريوس، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، في حين غاب الثنائي نيكو ويليامز وإيمريك لابورت، لاعبا أتلتيك بلباو.

ومن المنتظر أن يرتدي فيكتور مونيوز، نجم ليفربول، القميص رقم 10 مع المنتخب الإسباني، مستفيدًا من غياب داني أولمو، لاعب برشلونة، بسبب الإصابة.

وعلى مستوى ترتيب المجموعة الثالثة، يتصدر منتخب إسبانيا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يتذيل منتخب التشيك الترتيب في المركز الرابع دون تحقيق أي نقاط.

قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة التشيك

حراسة المرمى:

دافيد رايا.

خوان جارسيا.

أوناي سيمون.

خط الدفاع:

مارك بوبيل.

جريمالدو.

جاكوبو رامون.

دين هويسن.

مارك كوكوريلا.

بيدرو بورو.

كوبارسي.

خط الوسط:

بابلو باريوس.

بيدري.

ميكيل ميرينو.

فابيان رويز.

فيرمين لوبيز.

أليكس بايينا.

مارتن زوبيميندي.

مارك روكا.

خط الهجوم: