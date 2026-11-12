بالقرب من البيت الأبيض.. حادث إطلاق نار في أحد أحياء واشنطن

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ حادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الأمريكية واشنطن أسفر عن تعرض 4 أشخاص لإطلاق النار، موضحاً أنّ مثل هذه الحوادث أصبحت شبه يومية ومعتادة في عدد من أحياء العاصمة الأمريكية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يميز موقع الحادث هو قربه الشديد من البيت الأبيض، إذ وقع إطلاق النار في منطقة "لوجن سيركل"، التي تبعد نحو ميل واحد فقط عن البيت الأبيض، ويمكن الوصول منها إلى مقر الرئاسة الأمريكية سيراً على الأقدام في نحو 20 دقيقة.

وأوضح أنّه لا توجد حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن الحالة الصحية للأشخاص الأربعة الذين تعرضوا لإطلاق النار، مشيراً إلى أنّ قرب المنطقة من البيت الأبيض دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية واسعة في محيط موقع الحادث.

ولفت إلى أنّ عدداً من الشوارع في المنطقة، ضمن نطاق يمتد لنحو ميل وصولاً إلى البيت الأبيض، شهد إغلاقاً وتقييداً لحركة المرور، ومن بينها الشارع الخامس عشر، بالتزامن مع انتشار أمني مكثف وفرض طوق أمني كبير في المنطقة.

وأكد أنّ المعلومات المتاحة حتى هذه اللحظة لا تشير إلى استهداف البيت الأبيض في حادث إطلاق النار، موضحاً أنّ الواقعة تتعلق بإطلاق النار على مجموعة من المواطنين، وليست هجوماً على مقر الرئاسة الأمريكية.

وأشار إلى أنّ حوادث إطلاق النار من هذا النوع أصبحت أمراً معتاداً في واشنطن، رغم أنّ وقوع الحادث بالقرب من البيت الأبيض هو ما لفت الانتباه وأثار المخاوف الأمنية.