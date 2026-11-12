ترامب يهدد بمضاعفة التعريفات الجمركية على المكسيك .. ماذا حدث؟

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بمضاعفة جميع التعريفات الجمركية الأمريكية الحالية المفروضة على المكسيك إذا سمحت الجارة الجنوبية لأمريكا لقافلة تضم أكثر من ألف مهاجر بالوصول إلى الحدود.

واستهل ترامب منشوراً مطولاً على منصة "تروث سوشيال" بالقول: "ها قد عدنا مجدداً! مع الخسارة المتصورة للجمهوريين في الانتخابات النصفية - لم أكن مدرجًا في ورقة الاقتراع - يحدث غزو بلادنا مرة أخرى. تتشكل قوافل ضخمة وتبدأ مسيرتها غير القانونية عبر المكسيك. الكثير من الأشخاص في هذه القوافل هم أولئك الذين لا تريدهم مختلف الدول – يقولون ’أرسلوهم إلى أمريكا‘ – ولكن لن يتم قبولهم!".

وتابع الرئيس قائلاً: "يجب على المكسيك إيقافهم، الآن، وإذا لم تفعل ذلك، فسيجري مضاعفة التعريفات الجمركية على المكسيك على الفور. لقد تم إبلاغ المكسيك، وحاكم ولاية تكساس، وحاكم تكساس الجديد الليبرالي للغاية، ودوريات الحدود العظيمة لدينا، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بذلك. لن يكون هناك أي تساهل!".

ويشارك مهاجرون في قافلة "ديوس كون نوسوتروس" في هويهويتن بولاية تشياباس في المكسيك، يوم الخميس/ حيث يهدف أكثر من ألف مهاجر في القافلة إلى الوصول إلى الحدود الأمريكية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وكانت المجموعة قد انطلقت يوم الثلاثاء من مدينة تاباتشولا الجنوبية بالقرب من حدود جواتيمالا، حيث أكد البعض أن دافعهم هو احتمال تخفيف سياسة الهجرة الأمريكية عقب اكتساح الديمقراطيين للسلطة في الكابيتول هيل الأسبوع الماضي.