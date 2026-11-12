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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكرم عددا من مهندسي مياه الشرب والصرف الصحي

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، عددًا من المهندسين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تنفيذ مشروعات مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي الصف وأطفيح، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشمل التكريم المهندس عبد العظيم عزب، المنسق العام للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة مي صلاح الدين محمد سلمان، المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي، والمهندس طارق فاروق السيد خليل، المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي، والمهندس أنور معوض عبد الفتاح، المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي، والمهندس صابر معوض عبد العزيز، المشرف على مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي التكريم تقديرًا لما بذلوه من جهود في دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزي الصف وأطفيح، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما رحّب محافظ الجيزة بالمهندس هشام بدوي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والأستاذ أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل، وذلك بمناسبة توليهما مهام منصبيهما، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهام عملهما وتحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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