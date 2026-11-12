غدا.. قطع المياه عن المنطقة المحصورة من محور عمرو بن العاص حتى شارع عثمان محرم بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن المنطقة المحصورة من محور عمرو بن العاص حتى شارع عثمان محرم، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026.

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خطوط مياه الشرب الفرعية بأقطار (100 و150 مم) على خط مياه قطر 300 مم زهر مرن، ضمن أعمال تطوير محور الإخلاص.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.