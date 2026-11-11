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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع موقف مشروعات الغاز الطبيعي بالمحافظة وبحث سبل تطوير الخدمات وتحسين كفاءة التنفيذ

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي بنطاق المحافظة وبحث سبل تعزيز كفاءة منظومة العمل والتوسع في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بحضور المهندس محمد فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس .

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من التصورات والمقترحات الهادفة إلى تحسين كفاءة العمل وتطوير آليات التنفيذ ودعم المشروعات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ مشروعات إمداد الغاز الطبيعي، والعمل على تسريع وتيرة التنفيذ والتنسيق المستمر مع شركة تاون جاس والجهات المعنية، بما يسهم في التوسع في توصيل الخدمة إلى المناطق المحرومة، وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة غاز طبيعي

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