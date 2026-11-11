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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نادي القيادات الشبابية بالجيزة ينظم زيارة للتعرف على أحدث تقنيات صناعة الجلود

نادي القيادات الشبابية بالجيزة
نادي القيادات الشبابية بالجيزة
أحمد زهران

نظم نادي القيادات الشبابية بالجيزة التابع لوزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية متميزة إلى ثلاثة مراكز تكنولوجيا متخصصة، للتعرف على أحدث التقنيات والتطبيقات في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات والموضة وتصميم وتصنيع الحلي، وذلك في إطار دعم تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وجاءت الزيارة بالتعاون بين وزارة الصناعة، ونادي القيادات الشبابية بمحافظة الجيزة التابع لوزارة الشباب والرياضة، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وكلية الزراعة بجامعة الأزهر الشريف.

وشملت الجولة ثلاث محطات تكنولوجيا متخصصة وهم:

المحطة الأولى: مركز تكنولوجيا صناعة الجلود وتم خلالها مايلي:

- التعرف على تصميم المنتجات الجلدية.

- التصنيع اليدوي والحرفي للمنتجات الجلدية (Handmade Leather Products).
- تقنيات الحفر والنقش على الجلود باستخدام الليزر.

- التعرف على الأجهزة الفيزيائية المستخدمة في قياس واختبار جودة الجلود.

وفي المحطة الثانية: مركز التصميمات والموضة تم مايلي:

- التعرف على تكنولوجيا الغزل والنسيج.

- تصميم الأزياء وتطوير الأقمشة.

- إعداد الباترونات ومراحل تصنيع الملابس.

- التطبيقات التكنولوجية الحديثة في صناعة الملابس.

وآخيرا في المحطة الثالثة: مركز تكنولوجيا الحلي تم مايلي:

- تصميم المشغولات النحاسية والفضية.

- التعرف على ماكينات الليزر للقص والحفر والتصميم.

- تكنولوجيا التصميم والتصنيع ثلاثي الأبعاد (3D Design & Manufacturing).

- تصميم وتنفيذ الإكسسوارات والحلي.

ولم تكن الزيارة مجرد جولة تعريفية للأعضاء والمشاركون، بل كانت تجربة عملية ثرية أتاحت للمشاركين فرصة الاقتراب من بيئة العمل التكنولوجية، والتعرف على إمكانات التصنيع الحديثة، واكتشاف مجالات جديدة يمكن أن تتحول إلى أفكار إبداعية ومشروعات إنتاجية وفرص عمل حقيقية.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدا على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية والمراكز التكنولوجية، وحرصا على إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار وريادة الأعمال.

محافظة الجيزة نادي القيادات الشبابية بالجيزة وزارة الشباب والرياضة

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