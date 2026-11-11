مياه الشرب بالجيزة: قطع الخدمة عن المناطق الواقعة يمين المحور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 4 ساعات عن المناطق الواقعة يمين المحور، بدءًا من منطقة الصفطاوي وحتى محور 26 يوليو، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026.

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 150 مم، والمتعارض مع الأعمال الإنشائية الخاصة بسلم محطة مونوريل بشتيل.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.