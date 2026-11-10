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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة: استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لمدرسة الجلاتمة الابتدائية المشتركة المؤجرة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

نشرت الجريدة الرسمية القـرار رقم 834 لسنة 2026، لمحافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصارى، الخاص بالاستيلاء المؤقت لمدرسة الجلاتمة الابتدائية المشتركة المؤجرة. 

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة المستشار القانونى بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لمدرسة الجلاتمة الابتدائية المشتركة المؤجرة رقم تعريفى (2106586) قطاع منشأة القناطر التعليمي.

ونص القرار على ما يلي:

مادة 1 - يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على مدرسة الجلاتمة الابتدائية المشتركة المؤجرة رقم تعريفى (2106586) قطاع منشأة القناطر التعليمى.

مادة 2 - يتعين على الهيئة العامة للأبنية التعليمية السير فى إجراءات نزع الملكية للمدرسة الموضحة أعلاه قبل مضى مدة الاستيلاء بوقت كاف ، على أن تتحمل الهيئة كافة التعويضات المقررة لذوى الشأن .

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره الصادر فى 11/10/2026.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدرسة الجلاتمة

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