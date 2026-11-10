محمد عدوية يحذر من صفحات تنتحل شخصيته على مواقع التواصل.. ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

أصدر الفنان محمد عدوية بيانًا رسميًا حذر خلاله من وجود عدد من الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنتحل شخصيته وتتحدث باسمه، وتنشر محتوى وتصريحات دون علمه أو الحصول على إذن منه.

وأكد محمد عدوية، في بيانه، أن هذه الصفحات لا تمت له بأي صلة، مشددًا على أنه غير مسئول عن أي أخبار أو تصريحات أو محتوى يتم تداوله من خلالها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات.

وناشد الفنان محمد عدوية جمهوره والإعلاميين ومختلف الجهات تحري الدقة وعدم التعامل مع تلك الصفحات أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عنها، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على صفحاته الرسمية والموثقة فقط، والمرفقة صورها بالبيان، باعتبارها المنصات الوحيدة المعتمدة لنشر أخباره ومتابعة أعماله الفنية.

واختتم محمد عدوية بيانه بالتأكيد على احتفاظه بجميع حقوقه القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في انتحال شخصيته أو استخدام اسمه دون وجه حق.