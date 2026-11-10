قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل «انتصار للأمريكيين»
الوزير: نعمل على خفض القروض بتصنيع عربات السكك الحديدية محليًا في شرق بورسعيد
وزير النقل: تصنيع عربات السكك الحديدية محليًا يوفر 250 مليون دولار من قيمة القرض
وزير النقل: تأهيل 70 جرارًا من أصل 79 متعطلًا.. و9 آخرين جاري إصلاحهم
عبد الغفار لوزراء الصحة العرب: مصر تقدم الدعم الإنساني والإغاثي والعلاجي للفلسطينيين
كامل الوزير: نقل 8 ملايين طن بضائع سنويًا مقابل 4.6 مليون طن في 2019
رئيس نقل النواب: حق المواطن في معرفة حقيقة حادث قطاري العياط مسئولية لا تقبل التأجيل
وزير النقل: 1.2 مليون راكب يوميا داخل السكك الحديدية
الإسكان: اعتماد تحديث الأحوزة والمخططات العمرانية لـ92 قرية في القليوبية
بحضور وزير النقل.. انطلاق اجتماع نقل النواب لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط
طهران تصعّد ضد باريس: اتهامات الهجمات الإلكترونية تستهدف التغطية على إخفاقات الحكومة الفرنسية
عن محاولات عزله.. وزير الحرب الأمريكي: استهداف لي وللعسكريين.. وما يحدث مهزلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عدوية يحذر من صفحات تنتحل شخصيته على مواقع التواصل.. ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

محمد عدوية
محمد عدوية
أحمد البهى

أصدر الفنان محمد عدوية بيانًا رسميًا حذر خلاله من وجود عدد من الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنتحل شخصيته وتتحدث باسمه، وتنشر محتوى وتصريحات دون علمه أو الحصول على إذن منه.

وأكد محمد عدوية، في بيانه، أن هذه الصفحات لا تمت له بأي صلة، مشددًا على أنه غير مسئول عن أي أخبار أو تصريحات أو محتوى يتم تداوله من خلالها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات.

وناشد الفنان محمد عدوية جمهوره والإعلاميين ومختلف الجهات تحري الدقة وعدم التعامل مع تلك الصفحات أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عنها، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على صفحاته الرسمية والموثقة فقط، والمرفقة صورها بالبيان، باعتبارها المنصات الوحيدة المعتمدة لنشر أخباره ومتابعة أعماله الفنية.

واختتم محمد عدوية بيانه بالتأكيد على احتفاظه بجميع حقوقه القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في انتحال شخصيته أو استخدام اسمه دون وجه حق.

الفنان محمد عدوية محمد عدوية المطرب محمد عدوية عدوية أغاني محمد عدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

دبلوماسي أوكراني: زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في أي مكان بالعالم باستثناء موسكو

دبلوماسي أوكراني: زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في أي مكان بالعالم باستثناء موسكو

بريطانيا والدنمارك تعززان حماية أوكرانيا بنحو 841 مليون دولار

بريطانيا والدنمارك تعززان حماية أوكرانيا بنحو 841 مليون دولار

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد