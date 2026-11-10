وزير الصحة يعتذر عن حضور اجتماع نقل النواب لمناقشة حادث قطاري العياط

اعتذر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن حضور اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المخصص للاستماع إلى الحكومة بشأن ملابسات وتداعيات حادث تصادم قطاري العياط، والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادث وأسبابه.

وبدأ اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة تداعيات الحادث، والوقوف على ملابساته، في إطار متابعة اللجنة لملف سلامة وأمان منظومة السكك الحديدية.