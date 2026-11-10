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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. مساعدات مالية وعينية لـ 80 حالة إنسانية وذوي الهمم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 سلم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تنوعت بين لحوم ومواد غذائية وبطاطين لـ 80 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة بقيمة مالية تقارب نصف مليون جنيه ، وذلك لإعانتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وخلال اللقاء ، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللقاءات والتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية حيالها، ومؤكدا حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم ، لافتاً أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ، وموجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه. 

هذا وقد أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للاستماع لمطالبهم ، موجهاً الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 15 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة وقويسنا وأشمون والباجور والتأمين الصحي ومعهد الكبد ، كما وجه المحافظ التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 17 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، فيما وجه المحافظ التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 25 حالات أخري تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 11 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .  

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم ، مشيدين بجهوده الميدانية المبذولة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية تسليم

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