ظنوه نائما.. رواد مقهى يكتشفون وفاة شخص أثناء جلوسه بعابدين

شهدت منطقة عابدين واقعة مأساوية، بعدما فوجئ رواد أحد المقاهي بوفاة شخص أثناء جلوسه على أحد المقاعد، دون أن يصدر عنه أي تحرك أو استجابة لنداءات المتواجدين، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.

كواليس الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي ورواد أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة عابدين، يفيد بالعثور على شخص جالسًا على أحد المقاعد في حالة عدم استجابة، وبالاقتراب منه تبين وفاته.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المقهى، وبالفحص تبين وجود جثة الشخص في وضع الجلوس، دون وجود إصابات ظاهرية أو آثار عنف على جسده.

كما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الواقعة لمناظرة الجثمان ومعاينة المكان، فيما كشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

