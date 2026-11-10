مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن صدور الجدول الكامل لفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تُقام ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من كبار صناع السينما والخبراء والمتخصصين من مصر والعالم.

ويضم الجدول برنامجًا متنوعًا من المحاضرات السينمائية المتخصصة، واللقاءات الحوارية، والحلقات النقاشية، وورش العمل، إلى جانب فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، ومبادرة «من الكتاب إلى الشاشة»، التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام.

ويستضيف برنامج المحاضرات واللقاءات الحوارية عددًا من أبرز الأسماء في صناعة السينما المصرية والعالمية، من بينهم ماتيو جاروني، ومدحت العدل، ورامي إمام، وآسيف كاباديا، وسعيد شيمي، وفاروق فلوكس، وآسر ياسين، وعبد الرحمن سيساكو، وأحمد راشدي، ونبيل عيوش، في لقاءات تتيح للجمهور وصناع الأفلام التعرف على تجاربهم الإبداعية والمهنية، ومناقشة رؤاهم حول مختلف جوانب صناعة السينما.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من الحلقات النقاشية التي تتناول أبرز القضايا والتحولات في صناعة السينما، وفي مقدمتها مستقبل توزيع الفيلم العربي ودور العرض السينمائي، والتحديات التي تواجه المخرجات العربيات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، وصعود «المايكرو دراما»، وتجارب الواقع الممتد، وعودة التصوير على الشريط السينمائي في مصر، واستراتيجيات تمويل الأفلام المستقلة، إلى جانب بناء جمهور المستقبل ودعم الأجيال الجديدة من صناع السينما العرب.

وفي إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشهد البرنامج حلقة نقاشية بعنوان «خمسون عامًا على السجادة الحمراء: ماذا قدّم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟»، بمشاركة الفنان حسين فهمي، والمنتج محمد حفظي، والكاتب الصحفي شريف الشوباشي.

وتتوزع فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بين دار الأوبرا المصرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في ميدان التحرير، وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون نايل، فيما يتيح الجدول للجمهور والإعلاميين وصناع السينما الاطلاع على المواعيد التفصيلية للفعاليات، وأماكن انعقادها، وأسماء المشاركين فيها، وآليات حضور كل فعالية، سواء من خلال التذاكر المتاحة للجمهور أو الدعوات الخاصة أو بطاقات الاعتماد المختلفة.

ويمكن الاطلاع على الجدول الكامل لفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما وتحميله.





يُذكر أن الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بعد خمسين عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، وتشهد برنامجًا سينمائيًا وصناعيًا متنوعًا يعزز حضور القاهرة على خريطة السينما العالمية.



عن أيام القاهرة لصناعة السينما:



انطلقت أيام القاهرة لصناعة السينما عام 2018، ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوصفها المنصة المهنية للمهرجان، المعنية بدعم وتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي وأفريقيا، وتعزيز فرص التعاون مع المجتمع السينمائي الدولي.

وتوفر أيام الصناعة لصناع الأفلام فرصًا للتدريب وتطوير المشروعات والتمويل والتواصل المهني، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي، وسوق القاهرة السينمائي، وبرنامج اللقاءات المهنية «كايرو برو ميت»، إلى جانب المحاضرات المتخصصة وورش العمل والحلقات النقاشية، بما يسهم في دعم المواهب والمشروعات السينمائية العربية، وتوسيع فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والوصول إلى الأسواق الدولية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، والمهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المصنف ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

وعلى امتداد خمسين عامًا، رسخ المهرجان مكانته بوصفه ملتقى للسينمائيين من مختلف أنحاء العالم، ومنصة لعرض أبرز التجارب السينمائية المصرية والعربية والدولية، ودعم المواهب الجديدة، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب، ويواصل دوره في الاحتفاء بفن السينما ودعم صناعتها، من خلال مسابقاته وبرامجه المتنوعة ومبادراته المهنية.