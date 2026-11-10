قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
وزير الخارجية يدعو مدير اليونسكو للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية
لم يتمالك فرحته بالأمطار.. مسن ينزل من التاكسي ويصفق في شوارع القاهرة
كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن صدور الجدول الكامل لفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تُقام ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من كبار صناع السينما والخبراء والمتخصصين من مصر والعالم.

ويضم الجدول برنامجًا متنوعًا من المحاضرات السينمائية المتخصصة، واللقاءات الحوارية، والحلقات النقاشية، وورش العمل، إلى جانب فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، ومبادرة «من الكتاب إلى الشاشة»، التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام.

ويستضيف برنامج المحاضرات واللقاءات الحوارية عددًا من أبرز الأسماء في صناعة السينما المصرية والعالمية، من بينهم ماتيو جاروني، ومدحت العدل، ورامي إمام، وآسيف كاباديا، وسعيد شيمي، وفاروق فلوكس، وآسر ياسين، وعبد الرحمن سيساكو، وأحمد راشدي، ونبيل عيوش، في لقاءات تتيح للجمهور وصناع الأفلام التعرف على تجاربهم الإبداعية والمهنية، ومناقشة رؤاهم حول مختلف جوانب صناعة السينما.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من الحلقات النقاشية التي تتناول أبرز القضايا والتحولات في صناعة السينما، وفي مقدمتها مستقبل توزيع الفيلم العربي ودور العرض السينمائي، والتحديات التي تواجه المخرجات العربيات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، وصعود «المايكرو دراما»، وتجارب الواقع الممتد، وعودة التصوير على الشريط السينمائي في مصر، واستراتيجيات تمويل الأفلام المستقلة، إلى جانب بناء جمهور المستقبل ودعم الأجيال الجديدة من صناع السينما العرب.

وفي إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشهد البرنامج حلقة نقاشية بعنوان «خمسون عامًا على السجادة الحمراء: ماذا قدّم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟»، بمشاركة الفنان حسين فهمي، والمنتج محمد حفظي، والكاتب الصحفي شريف الشوباشي.

وتتوزع فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بين دار الأوبرا المصرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في ميدان التحرير، وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون نايل، فيما يتيح الجدول للجمهور والإعلاميين وصناع السينما الاطلاع على المواعيد التفصيلية للفعاليات، وأماكن انعقادها، وأسماء المشاركين فيها، وآليات حضور كل فعالية، سواء من خلال التذاكر المتاحة للجمهور أو الدعوات الخاصة أو بطاقات الاعتماد المختلفة.

ويمكن الاطلاع على الجدول الكامل لفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما وتحميله.
 


يُذكر أن الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بعد خمسين عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، وتشهد برنامجًا سينمائيًا وصناعيًا متنوعًا يعزز حضور القاهرة على خريطة السينما العالمية.


عن أيام القاهرة لصناعة السينما:


انطلقت أيام القاهرة لصناعة السينما عام 2018، ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوصفها المنصة المهنية للمهرجان، المعنية بدعم وتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي وأفريقيا، وتعزيز فرص التعاون مع المجتمع السينمائي الدولي.

وتوفر أيام الصناعة لصناع الأفلام فرصًا للتدريب وتطوير المشروعات والتمويل والتواصل المهني، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي، وسوق القاهرة السينمائي، وبرنامج اللقاءات المهنية «كايرو برو ميت»، إلى جانب المحاضرات المتخصصة وورش العمل والحلقات النقاشية، بما يسهم في دعم المواهب والمشروعات السينمائية العربية، وتوسيع فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والوصول إلى الأسواق الدولية.
عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:
تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، والمهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المصنف ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

وعلى امتداد خمسين عامًا، رسخ المهرجان مكانته بوصفه ملتقى للسينمائيين من مختلف أنحاء العالم، ومنصة لعرض أبرز التجارب السينمائية المصرية والعربية والدولية، ودعم المواهب الجديدة، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب، ويواصل دوره في الاحتفاء بفن السينما ودعم صناعتها، من خلال مسابقاته وبرامجه المتنوعة ومبادراته المهنية. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الفنان الكبير حسين فهمي حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

طريقة عمل السحلب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل السحلب وفوائده

البطاطا المشوية

لن تتخيل ما يحدث بجسمك عند تناول البطاطا المشوية

ملابس الشتاء

لا تحمي من البرد.. أضرار ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة فى الشتاء

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد