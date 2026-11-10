ساعة مائية تكشف عبقرية المصري القديم.. متحف شرم الشيخ يحتفي باليوم العالمي للعلوم

احتفل متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، الذي يوافق العاشر من نوفمبر من كل عام، بتسليط الضوء على إحدى القطع الأثرية المتميزة بمقتنياته، وهي «الساعة المائية» التي تعود إلى العصر المتأخر، وتكشف عن عبقرية المصري القديم وتقدمه في العلوم والمعارف، وقدرته على فهم الطبيعة وتوظيفها لخدمة حياته اليومية.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الساعة المائية تُعد واحدة من القطع الأثرية التي تجسد التقدم العلمي لدى المصريين القدماء، موضحًا أن عظمة الحضارة المصرية لم تقتصر على تشييد الأهرامات والمعابد، بل امتدت إلى مجالات الفلك والرياضيات والهندسة والطب والزراعة، حيث امتلك المصري القديم معارف متقدمة وظّفها في فهم الظواهر الطبيعية وتنظيم شؤون حياته.

وأضاف أن المصري القديم اهتم برصد حركة النجوم، ولاحظ الظهور السنوي لنجم الشعرى اليمانية «سوبدت»، وربطه بقدوم فيضان النيل، وأسهمت هذه الملاحظات الفلكية في تطوير التقويم المدني الذي بلغ 365 يومًا، وقُسّم إلى ثلاثة فصول زراعية.

وفي مجال قياس الزمن، استخدم المصريون القدماء النجوم لتحديد ساعات الليل، كما ابتكروا الساعات المائية التي اعتمدت على تدفق المياه وتدريجات داخلية لقياس الوقت، بما يعكس قدرتهم على تحويل الملاحظات العلمية إلى ابتكارات عملية تخدم احتياجاتهم اليومية.

وامتدت إنجازاتهم العلمية إلى مجالي الزراعة والهندسة، حيث ابتكروا مقاييس النيل لمتابعة مستويات الفيضان، وطوّروا نظم الري، وأتقنوا قياس الأراضي وتحديد مساحاتها باستخدام أدوات هندسية متنوعة.

وأشار مدير المتحف إلى أن بردية ريند الرياضية تكشف عن امتلاك المصري القديم معارف متقدمة في الحساب والكسور وقياس المساحات والأحجام، فيما توثق برديتا إدوين سميث وإيبرس خبراته الطبية في تشخيص الإصابات وعلاجها، واستخدام النباتات والمواد الطبيعية في إعداد الوصفات العلاجية، فضلًا عن المعارف التي اكتسبها من ممارسات التحنيط ودراسته لجسم الإنسان.

وأكد أن العلم في مصر القديمة لم يكن منفصلًا عن الحياة اليومية، بل كان وسيلة لفهم الطبيعة، وتنظيم الموارد، ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المصري القديم نجح في الجمع بين الملاحظة العلمية والمعرفة والتطبيق العملي، تاركًا إرثًا حضاريًا وعلميًا لا تزال شواهده تبهر العالم حتى اليوم.

ويُحتفل باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية في العاشر من نوفمبر من كل عام، تأكيدًا على الدور المحوري للعلم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وازدهارًا، وتعزيز التعاون بين الشعوب، ومواجهة التحديات البيئية والإنسانية، فضلًا عن تسليط الضوء على أهمية توظيف المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في حماية التراث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.