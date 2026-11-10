كيف تستفيد المنظومة الصحية من توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة؟

بدأت وزارة الصحة والسكان أولى خطوات توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة (Mobile X-Ray) في مصر، من خلال مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مع نائب وزير الصحة الصيني، تشنغ تشة، لبحث مجالات التعاون في توطين الصناعات الطبية وتصنيع الأدوية واللقاحات وتبادل الخبرات والتدريب الطبي.

ما هي أجهزة الأشعة المتنقلة «Mobile X-Ray»؟

أجهزة تستخدم تقنية الأشعة السينية لتصوير أجزاء من جسم المريض، وتتميز بإمكانية نقلها إلى مكان وجود المريض داخل المستشفى، وتتيح هذه الأجهزة إجراء الأشعة على سرير المريض، وهو ما يجعلها مناسبة للحالات التي يصعب نقلها من مكانها لأسباب طبية.

كيف تعمل أجهزة الأشعة المتنقلة؟

تعتمد أجهزة «Mobile X-Ray» على الأشعة السينية؛ إذ يوجه الجهاز الأشعة إلى الجزء المراد تصويره من الجسم، ثم تُستقبل الأشعة بعد مرورها عبر الأنسجة لتكوين صورة تساعد الطبيب على فحص المنطقة المستهدفة.

وتُجرى عملية التصوير داخل القسم الذي يوجد به المريض، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من الإشعاع.

ما الفرق بين أجهزة الأشعة المتنقلة والثابتة؟

يتمثل الفرق الأساسي بين النوعين في إمكانية نقل الجهاز ومكان إجراء الفحص:

الأشعة المتنقلة: يمكن نقل الجهاز إلى سرير المريض داخل المستشفى لإجراء الفحص في مكان وجوده.