دليل كامل للحصول على 261 خدمة عبر «مصر الرقمية»

تتسارع خطوات الدولة المصرية في ملف التحول الرقمي، والهدف هو التسهيل على المواطن، وأصبحت منصة «مصر الرقمية» أهم وسائل الحصول على المستندات والأوراق الرسمية وأيضًا إنهاء المعاملات الخدمية دون الحاجة إلى زيارة المصالح الحكومية، يكفي فقط إنشاء حساب على المنصة، وعندها تصبح كل المستندات والخدمات بين يديك، مع إتاحة استلام المستند في المنزل.

261 خدمة.. و36 مليون معاملة

ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» إلى 261 خدمة، بينما وصل عدد المستخدمين إلى 13.7 مليون في عام 2026، مقارنة بنحو 10.4 مليون في عام 2025، كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة من 23.8 مليون معاملة إلى 36 مليونا خلال نفس الفترة.

خطوات إنشاء حساب على «مصر الرقمية»

الخطوة الأولى

الدخول إلى «مصر الرقمية» عبر الموقع الرسمي: digital.gov.eg، من خلال أي متصفح على الهاتف، أو تحميل التطبيق على الهاتف عبر المتاجر الرسمية.

*الخطوة الثانية: إدخال البيانات الأساسية*

1- الرقم القومي (14 رقمًا).

2- رقم المصنع (مدون أسفل يسار وجه البطاقة).

3- اسم الأم.

الخطوة الثالثة: تأكيد الهوية

1- عليك تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب بطاقة الرقم القومي.

2- تصلك رسالة تحقق نصية (OTP) لتأكيد التسجيل.

الخطوة الرابعة: تعيين كلمة المرور

عليك اختيار كلمة مرور قوية بعيدة عن التوقعات، والاحتفاظ بها للدخول على المنصة.

حال مواجهة أي مشكلة أثناء التسجيل، عليك الاتصال بالخط الساخن للمنصة على رقم 15999.

كيف تدفع؟

يتاح السداد عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر، وبطاقات «ميزة»، والمحافظ الإلكترونية للهواتف، وأيضًا عبر شبكات التحصيل المعتمدة مثل فوري، وأمان، وغيرهما.

آلية الاستلام

أثناء تقديم الطلب عليك الاختيار بين استلام المستند من خلال البريد، حتى باب المنزل، أو حجز موعد لاستلامه من مقدم الخدمة.