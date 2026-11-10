طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

إذا كنت تبحثين عن وصفة خفيفة ومختلفة بعيدا عن الأكلات التقليدية، يمكنك تحضير الفلفل المحشي بالجبنة والأرز، فهو من الأطباق الشهية التي تجمع بين مذاق الفلفل الحلو وحشوة الأرز والجبن الكريمية، كما أنه لا يحتاج إلى وقت طويل في التحضير ويمكن تقديمه على العشاء أو كطبق جانبي.

مكونات الفلفل المحشي بالجبنة والأرز..

- 4 حبات فلفل ألوان كبيرة.

- كوب أرز مطبوخ.

- نصف كوب جبنة موتزاريلا.

- نصف كوب جبنة فيتا مفتتة.

- ملعقتان كبيرتان جبنة كريمي.

- ثمرة طماطم صغيرة مقطعة.

- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- فص ثوم مفروم.

- ملح وفلفل أسود.

-رشة زعتر أو بقدونس مفروم.

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز

1. اغسلي حبات الفلفل جيدا، ثم اقطعي الجزء العلوي وأزيلي البذور الموجودة بالداخل.

2. في وعاء عميق، اخلطي الأرز المطبوخ مع الجبنة الفيتا والموتزاريلا والجبنة الكريمي.

3. أضيفي الطماطم المقطعة والثوم وزيت الزيتون والزعتر، ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود.

4. قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس وتحصلين على حشوة متماسكة.

5. احشي حبات الفلفل بالخليط السابق، ثم رصيها في صينية فرن.

6. أضيفي القليل من الماء إلى قاع الصينية، وغطيها بورق الفويل.

7. أدخلي الصينية فرنًا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة تقريبا، ثم أزيلي الفويل واتركيها حتى يتحمر الوجه وتذوب الجبنة.

8. قدمي الفلفل المحشي ساخنا مع البقدونس المفروم.

سر نجاح الفلفل المحشي بالجبنة

للحصول على مذاق غني وقوام كريمي، يمكن إضافة القليل من الموتزاريلا على الوجه قبل إدخال الصينية الفرن، مع اختيار حبات فلفل متوسطة الحجم حتى تنضج جيدا وتحتفظ بشكلها.