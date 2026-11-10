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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة منذ 2003.. ماذا حدث لميسي ورونالدو في توقف نوفمبر الدولي؟

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
منتصر الرفاعي

يشهد التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر 2026 حدثا استثنائيا في عالم كرة القدم بعدما غاب الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة منتخبي الأرجنتين والبرتغال في الفترة نفسها، للمرة الأولى منذ عام 2003 في مشهد يعكس نهاية حقبة كروية استمرت لأكثر من عقدين، سيطر خلالها النجمان على المشهد العالمي.

ويأتي الغياب المتزامن بعد انتهاء مشوار الثنائي مع المنتخبات الوطنية بعدما ترك كل منهما بصمة تاريخية يصعب تكرارها سواء على مستوى الأهداف أو البطولات أو الأرقام القياسية ليبدأ المنتخبان مرحلة جديدة دون قائديهما اللذين ارتبطت بهما أبرز إنجازاتهما خلال السنوات الماضية.

ميسي يودع منتخب الأرجنتين بأرقام تاريخية

وكان ليونيل ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي رسميا يوم 31 أغسطس الماضي قبل أن يخوض مباراة الوداع أمام بنين خلال شهر أكتوبر، ليطوي صفحة تاريخية مع منتخب الأرجنتين خاض خلالها 208 مباريات دولية، سجل 126 هدفًا وصنع 69 آخرين.

وترك قائد منتخب التانجو إرثا استثنائيا بعدما قاد بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب الفوز بلقب كوبا أمريكا مرتين عامي 2021 و2024 فضلا عن التتويج ببطولة فيناليسيما 2022 على حساب المنتخب الإيطالي.

رونالدو ينهي مسيرة دولية استمرت 23 عاما

وعلى الجانب الآخر أعلن كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي يوم 5 نوفمبر الجاري لينهي مسيرة استمرت 23 عاما بقميص منتخب البرتغال خاض خلالها 234 مباراة، سجل 146 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة.

وكان النجم البرتغالي أحد أبرز رموز الإنجازات الكروية بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" إلى جانب الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025.

مباريات الأرجنتين والبرتغال في غياب الأسطورتين

ورغم غياب ميسي ورونالدو يستعد المنتخبان لخوض ارتباطاتهما الدولية خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي يوم 13 نوفمبر على ملعب “لا بومبونيرا" قبل خوض مواجهة ثانية يوم 17 من الشهر نفسه على ملعب "ماريو ألبرتو كيمبس".

في المقابل، يخوض منتخب البرتغال مواجهتين أمام الدنمارك يوم 13 نوفمبر وويلز يوم 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية في اختبار جديد للمنتخب البرتغالي بعد نهاية حقبة قائده التاريخي.

ويحمل التوقف الدولي الحالي دلالة خاصة لعشاق كرة القدم بعدما باتت المنتخبات الكبرى مطالبة بالتكيف مع غياب أسطورتين شكلتا جزءا أساسيا من تاريخ اللعبة على مدار أكثر من 20 عاما.

ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022 منتخب البرتغال دوري الأمم الأوروبية

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