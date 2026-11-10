انطلاق أعمال الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة خالد عبد الغفار

انطلقت، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي تسلم رئاسة الدورة الحالية خلفًا للدكتور محمد البوش، وزير الصحة الليبي، رئيس الدورة الرابعة والستين.

ويشارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والخبراء المعنيين بالقطاع الصحي، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية التي تشهدها المنطقة العربية.

جائزة استثنائية لحسام أبو صفية

ومن المقرر أن تشهد أعمال الدورة تكريم عدد من الرموز والشخصيات الطبية العربية من مصر وفلسطين ومختلف الدول العربية، تقديرًا لإسهاماتهم في المجال الطبي، إلى جانب تخصيص جائزة استثنائية باسم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، المعتقل حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تقديرًا لدوره وجهوده في خدمة القطاع الصحي الفلسطيني.

وقبيل انطلاق أعمال الاجتماع، أجرى وزراء الصحة والمسؤولون العرب جولة تفقدية داخل متحف جامعة الدول العربية، كما تفقدوا المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، المقام على هامش المنتدى العربي الصيني الصحي.

واستمع الوزراء والمسؤولون خلال الجولة إلى شرح قدمه هي تشاوهو، المدير العام لمركز التبادل والتعاون الصحي الدولي التابع للجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية، حول المعرض وما يضمه من مستلزمات وتجهيزات طبية ودوائية، وأوجه التعاون والتبادل الصحي بين الجانبين العربي والصيني.

وتناقش الدورة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، ومشروعات التعاون الصحي العربي، إلى جانب الموضوعات والتوصيات التي رفعتها اللجنة الفنية الاستشارية، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية في الدول العربية ويعزز العمل العربي المشترك في المجال الصحي.