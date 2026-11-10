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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصدون المراكز الأولى في هاكاثون الابتكار بقمة INNOVET III

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فوز طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والقاهرة المراكز الأربعة الأولى في هاكاثون الابتكار

وقالت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : جاء هذا الفوز ليعكس ما يمتلكه طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من قدرات إبداعية ومهارات في توظيف التكنولوجيا، فضلًا عن نجاح منظومة التعليم في ربط الدراسة بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتطوير أفكار مبتكرة وتقديم حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات المستقبلية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.

وأكدت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتقدم بخالص التهنئة للطلاب الفائزين ومعلميهم والمشرفين عليهم وإدارات المدارس، تقديرًا لهذا الإنجاز، مع أطيب التمنيات بمزيد من النجاح والتميز.

وافتتح  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EU4YES، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

واستعرضت قمة الابتكار هذا العام مسيرة التعليم والتدريب الفني والمهني، بدايةً من ماضٍ زاخر بالتجارب البناءة، وصولًا إلى مستقبل واعد للطلاب، قائم على التمكين من المهارات الفنية والرقمية، يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل قيمة العمل ومستوى الجدارات المطلوبة لإتمامه، وذلك في إطار ما تشهده مصر من تحول شامل في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

وتجمع القمة صُنّاع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والمعلمين والطلاب لمناقشة مستقبل مشترك يربط بين السياسات والتعليم والمتعلمين والصناعة، بما يضمن تطور المهارات الفنية والمهنية بشكل يواكب متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.

وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

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