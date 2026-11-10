غياب أوروبي عن طاولة المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

كشف حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، عن عدم صدور أي تعليق رسمي روسي حتى الآن بشأن المفاوضات الجارية في أبوظبي، مشيرًا إلى أن مصادر روسية أكدت غياب الدول الأوروبية عن المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا برعاية أمريكية.

وأوضح مشيك أن المفاوضات تشهد مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للمرة الأولى، إلى جانب مسؤولين من الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية، بما يعكس حضور الملفات الأمنية والعسكرية بقوة على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن موسكو تطرح مجموعة من الشروط، أبرزها حياد أوكرانيا، وتحديد حجم وتسليح جيشها، ومستقبل الأمن الأوروبي، ووضع اللغة الروسية في أوكرانيا، فضلًا عن مطالب تتعلق ببعض التشكيلات العسكرية وتسليم شخصيات تصنفها روسيا مسؤولين عن أعمال إرهابية.