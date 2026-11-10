موجة هبوط تضرب أسعار القمح العالمية مع انخفاض صادرات روسيا وتحسن محصول الأرجنتين

تتعرض أسعار القمح العالمية لضغوط هبوطية متزايدة، مع انخفاض عروض تصدير القمح الروسي عبر موانئ البلطيق، وتحسن توقعات المحصول الأرجنتيني، إلى جانب تزايد الآمال بشأن استئناف حركة الملاحة في البحر الأسود تدريجياً.

وتدفع هذه العوامل المصدرين في الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود إلى خفض عروضهم لتعزيز قدرتهم التنافسية، وسط تراجع علاوات المخاطر المرتبطة بالإمدادات والشحن.

وذكر تقرير نشرته منصة «كوموديتي بورد» (Commodity Board) المتخصصة في معلومات وتحليلات أسواق السلع الزراعية والغذائية، استناداً إلى بيانات شركة «سوفيكون» (SovEcon)، أن سعر القمح الروسي المعد للتصدير عبر موانئ البلطيق انخفض إلى 257 دولاراً للطن، بتراجع 4 دولارات، أو ما يعادل 1.5% على أساس أسبوعي، وبنحو 7% مقارنة بمستوياته في منتصف أكتوبر الماضي.

وامتد التراجع إلى عروض التصدير من الدول المنافسة خلال الفترة نفسها، إذ انخفض السعر الأرجنتيني إلى 233 دولاراً للطن، بتراجع 17 دولاراً، والأسترالي إلى 293 دولاراً، بانخفاض 11 دولاراً، والفرنسي إلى 257 دولاراً، بتراجع 3 دولارات، بما يعكس اتساع الضغوط على أسعار القمح في الأسواق العالمية، في ظل المنافسة المتزايدة بين كبار المصدرين.

وفي بورصة شيكاغو، جرى تداول العقود الآجلة للقمح الأحمر الشتوي الطري تسليم ديسمبر 2026 عند نحو 5.88 دولار للبوشل بعدما لامست مستوى 5.85 دولار في وقت سابق من الأسبوع، مواصلة مسارها الهبوطي الذي بدأ منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وعلى مستوى الأسواق الفعلية في أوروبا ومنطقة البحر الأسود، سجلت أسعار القمح تراجعات محدودة لكنها واسعة النطاق منذ أواخر أكتوبر. وانخفضت أسعار القمح الأوكراني المخصص للطحن في أوديسا، فيما تراجع سعر القمح العلفي الألماني، تسليم مصنع دريتفيدي، من 0.248 يورو للكيلوجرام إلى 0.225 يورو.

وفي أوكرانيا، انخفض سعر القمح الذي لا تقل نسبة البروتين فيه عن 11.5% إلى 0.15 يورو للكيلوجرام في كييف، مقابل 0.16 يورو سابقاً، وإلى 0.17 يورو في أوديسا، مقابل 0.18 يورو. كما تراجع سعر القمح الذي تبلغ نسبة البروتين فيه 9.5% إلى 0.13 يورو مقابل 0.14 يورو.

وفي المقابل، استقر القمح الفرنسي عند 0.27 يورو للكيلوجرام، بينما ارتفع سعر القمح الأمريكي المرتبط ببورصة شيكاغو إلى 0.22 يورو، مقابل 0.21 يورو سابقاً.

وتُظهر بيانات التجارة تحولاً ملحوظاً في مسارات صادرات القمح الروسية، إذ ارتفعت حصة موانئ البلطيق من إجمالي صادرات القمح الروسية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر إلى 38.3%، مقابل 4% فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت حصة ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود إلى 20.8%، مقابل 43.5% قبل عام. ورغم هذا التحول، انخفض إجمالي صادرات روسيا من القمح خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر بنسبة 39.6% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار القيود اللوجستية والتحديات التي تواجه حركة الشحن.

ويستند الاتجاه الهبوطي في الأسواق إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما المفاوضات المتعلقة بحركة الملاحة في البحر الأسود، وما تثيره من آمال بشأن استئناف الشحن تدريجياً، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى توقع انخفاض تكاليف النقل وعلاوات المخاطر.

ويتمثل العامل الثاني في تحسن توقعات المحصول الأرجنتيني وغيره من محاصيل دول نصف الكرة الجنوبي، مقارنة بالتقديرات الأكثر تشاؤماً التي سادت في بداية الموسم بسبب مخاوف الجفاف، وهو ما يعزز احتمالات زيادة المنافسة على الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء.

ومع ذلك، فإن تحويل مسارات صادرات القمح الروسية إلى موانئ البلطيق يفرض تكاليف شحن أعلى مقارنة بالمسارات التقليدية عبر البحر الأسود، ما يقلص جزئياً الميزة السعرية التي توفرها الخصومات الروسية. ويحد ذلك من قدرة المصدرين الروس على منافسة القمح الأوروبي والأمريكي، خصوصاً في الأسواق البعيدة التي تمثل فيها تكاليف النقل نسبة أكبر من السعر النهائي للشحنات.

وعلى صعيد أساسيات السوق، تبدو موازين العرض والطلب العالمية مريحة نسبياً، في ظل غياب صدمات جديدة ومؤثرة في الإمدادات خلال الأيام الأخيرة.

ويسير الحصاد في الأرجنتين وأستراليا في ظل ظروف جوية مواتية بوجه عام، رغم استمرار احتمالات تعرض بعض المناطق للجفاف أو مشكلات تتعلق بجودة المحصول. ويعزز تحسن توقعات الإنتاجية في الأرجنتين الضغوط الهبوطية على عروض التصدير.

وفي نصف الكرة الشمالي، اكتملت زراعة القمح الشتوي إلى حد كبير في الدول الرئيسية المصدرة، فيما تشير توقعات الطقس إلى استمرار الأجواء الباردة موسمياً مع سقوط أمطار متفرقة في سهول البحر الأسود وأوروبا خلال الأسبوع المقبل، وهي ظروف يُتوقع أن تكون ملائمة لإنبات المحاصيل ونموها المبكر في معظم المناطق. ولا تشكل مخاطر الصقيع أو الجفاف حالياً عاملاً رئيسياً في تحركات علاوات المخاطر بالأسواق العالمية.

ويرجح التقرير استمرار الاتجاه الهبوطي المعتدل لأسعار القمح على المدى القصير، في ظل تراجع العروض الروسية عبر البلطيق وضعف العقود الآجلة في بورصة شيكاغو، ما لم تطرأ تطورات جيوسياسية مفاجئة تؤثر في حركة التجارة والإمدادات.

وبالنسبة إلى التوقعات قصيرة الأجل، تشير تقديرات التقرير للأيام الثلاثة المقبلة إلى احتمال تحرك عقود القمح في شيكاغو تسليم ديسمبر 2026 بين الاستقرار والتراجع الطفيف قرب مستوى 5.9 دولار للبوشل، في ظل غياب محفزات جديدة للصعود. كما يُرجح استمرار الضغوط على القمح الروسي المصدر عبر البلطيق، الذي تبلغ نسبة البروتين فيه 12.5%، مع احتمال تسجيل انخفاضات محدودة إضافية إذا تحقق تقدم في محادثات الملاحة بالبحر الأسود.

ومن المتوقع أيضاً أن يتحرك القمح الفرنسي بين الاستقرار والتراجع الطفيف، مع اتجاه المصدرين إلى تعديل عروضهم لمواكبة الأسعار الأكثر تنافسية من منطقة البحر الأسود، فيما قد تتعرض أسعار القمح الأوكراني لمزيد من الضعف باليورو، خاصة الأصناف الأعلى من حيث نسبة البروتين، بفعل تراجع الأسعار العالمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن المسارات اللوجستية.