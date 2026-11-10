إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الجيش الأمريكي قام بإجلاء طائرات من قاعدة جوية ثانية في المملكة المتحدة بعد تلقيه تهديداً من إيران.

يأتي هذا بعد أسابيع من حادث أمني يُشتبه في ارتباطه بإيران في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد، والذي أدى إلى انسحاب القاذفات الأمريكية.

تم تحويل مسار طائرتي تزويد وقود أمريكيتين كانتا تستخدمان قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهال إلى ألمانيا في وقت سابق من الصباح.

وذكرت صحيفة "ذا وال ستريت جورنال" أنه تم نقل عدة طائرات أخرى من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "لا نعلق بشكل روتيني على أنشطة الدول الأخرى. تتحرك الطائرات والمعدات الأخرى بانتظام وفقًا للمتطلبات التشغيلية".