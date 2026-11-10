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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع كبير في عدد سفن الغاز العابرة لمضيق هرمز

هرمز
هرمز
محمد على

بلغ العدد الشهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من مضيق هرمز أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب.

وبحسب بيانات الشحن من إس آند بي جلوبال إنرجي، فقد عبرت 31 ناقلة غاز طبيعي مسال الممر المائي في أكتوبر، تم تحميل 23 منها في رأس لفان في قطر وثمانية في جزيرة داس في الإمارات العربية المتحدة.

قاله إريك يب، كبير المحللين في شركة إس آند بي جلوبال للطاقة“نحن ننظر إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها عادت إلى مستويات العبور التي كانت عليها قبل الحرب، وإلى قطر على أنها عادت إلى أكثر من 30 بالمائة من مستويات العبور التي كانت عليها قبل الحرب في مضيق هرمز”.

أظهرت البيانات من شركة Kpler، التي تتعقب بيانات الشحن أيضًا، أنه تم تحميل 42 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر، بزيادة عن 27 شحنة في سبتمبر.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي وصلت فيه شحنات رأس لفان في أكتوبر إلى 35 شحنة، متجاوزة 2.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب، وفقًا لبيانات شركة كيبلر.

قطر ناقلة غاز طبيعي مسال لناقلات الغاز الطبيعي داس Kpler كيبلر

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