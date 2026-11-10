لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم؟.. لسبب عجيب لا يعرفه الكثيرون

لعل السؤال عن لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم ؟ يفتح إحدى بوابات الأسرار المتعلقة بالقرآن الكريم ونفحاته وبركاته ورحماته التي تحملها الآيات والسور، والتي هي كلام الله عز وجل وبه نهتدي، وننجو من مهالك الدنيا وجحيم الآخرة، ومن ثم لا ينبغي التغاضي أو الاستهانة بها، وإنما معرفة كل أسراره ومنها لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم ؟.

لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم

تُعدُّ سورة ق من السور المكيّة بإجماع أهل العلم، وتنوّعت موضوعاتها العقائدية كغيرها من السور المكيّة التي تهتم بإثبات التوحيد، وتُسمّى سورة ق أيضاً بسورة الباسقات، ويبلغ عدد آياتها خمسٌ وأربعون آية، وتقع في الجزء السادس والعشرين في كتاب الله -تعالى-.

وتعد سورة ق أيضًا هي أول الحزب المفصل على أصحّ الأقوال التي ذكرها أهل العلم، وسُميت سورة "ق" بهذا الاسم؛ لابتداء القسم به في أولها حيث قال -تعالى-: (ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)، فسميت بذلك نسبةً للقسم.

أهم موضوعات سورة ق

تنوّعت الموضوعات في سورة ق، وتضمّنت العديد من المقاصد وهي :