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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم؟.. لسبب عجيب لا يعرفه الكثيرون

لماذا سميت سورة ق
لماذا سميت سورة ق
أمل فوزي

لعل السؤال عن لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم ؟ يفتح إحدى بوابات الأسرار المتعلقة بالقرآن الكريم ونفحاته وبركاته ورحماته التي تحملها الآيات والسور، والتي هي كلام الله عز وجل وبه نهتدي، وننجو من مهالك الدنيا وجحيم الآخرة، ومن ثم لا ينبغي التغاضي أو الاستهانة بها، وإنما معرفة كل أسراره ومنها لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم ؟.

لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم

تُعدُّ سورة ق من السور المكيّة بإجماع أهل العلم، وتنوّعت موضوعاتها العقائدية كغيرها من السور المكيّة التي تهتم بإثبات التوحيد، وتُسمّى سورة ق أيضاً بسورة الباسقات، ويبلغ عدد آياتها خمسٌ وأربعون آية، وتقع في الجزء السادس والعشرين في كتاب الله -تعالى-.

وتعد سورة ق أيضًا هي أول الحزب المفصل على أصحّ الأقوال التي ذكرها أهل العلم، وسُميت سورة "ق" بهذا الاسم؛ لابتداء القسم به في أولها حيث قال -تعالى-: (ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)،  فسميت بذلك نسبةً للقسم.

أهم موضوعات سورة ق

تنوّعت الموضوعات في سورة ق، وتضمّنت العديد من المقاصد وهي :

  • إقامة الحجة على نبوّة سيدنا محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وإثبات التوحيد والبعث وبيان حُجّته. 
  • الحديث عن أحوال الأمم السابقة، وما أصابهم من هلاك نتيجة كفرهم وإعراضهم، وبيان اطّلاع الله -تعالى- على سرائر خلقه، ومعرفته بما يظهرون وما يُخفون.
  • الحديث عن الملائكة الذين أوكل الله -تعالى- إليهم مهمة كتابة أقوال العباد، ومراقبة ما يصدر منهم من خيرٍ أو شر. 
  • الحديث عن يوم القيامة، ومصير الكافرين، ومناظرتهم لبعضهم البعض، وبيان حال الجنّة والنار؛ وكيف تُسّعر النار للكافرين، وتتزيٌن الجنة للمتقين. 
  • الحديث عن خلق السموات والأرض، وما سيحدث بعد ذلك من نفخٍ في الصور؛ وهو نفخ إسرافيل الملك الذي أوكل الله -تعالى- له هذه المهمة.
  • بيان حال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، في الدعوة، ووعظه للناس بالقرآن الكريم، وأمره بتذكير الناس ووعظهم بكتاب الله الذي يحمل الهداية للناس.
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