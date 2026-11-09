خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

قال الإعلامي خالد الغندور إن غرفة خلع ملابس إنبي شهدت أزمة بين محمود كهربا، قائد الفريق، وزميله أحمد صبيحة؛ بعدما نشبت مشادة بينهما، انتهت بمطالبة كهربا للأخير، بمغادرة الغرفة، وعدم التواجد مع اللاعبين.



وأضاف الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن الأزمة جاءت بعدما اتهم كهربا، صبيحة، بالعمل ضد مصلحة النادي، والشماتة في نتائج الفريق، مستندا إلى منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مقربين من اللاعب ومن أسرته، تضمنت تعليقات اعتبرها مسيئة لإنبي.



ونوه الغندور بأن الواقعة تأتي في ظل وجود خلافات بين صبيحة وإدارة النادي؛ بسبب ملف تجديد عقده، خاصة أنه لا يشارك في تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية.