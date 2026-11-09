كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن دخول ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، دائرة اهتمامات نادي العين الإماراتي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.



خاص| العين الإماراتي يترقب موقف ياسر إبراهيم من الأهلي

وأوضح المصدر أن اسم مدافع الأهلي مطروح بقوة داخل حسابات النادي الإماراتي، الذي يراقب موقف اللاعب التعاقدي، في ظل إمكانية ضمه دون تحمل مقابل مادي للنادي الأهلي حال انتهاء عقده وعدم تجديده.



وأضاف أن انتقال ياسر إبراهيم إلى العين الإماراتي يظل أحد السيناريوهات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اهتمام النادي الإماراتي بتدعيم خط دفاعه بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على المنافسة.



وأشار المصدر إلى أن حسم مستقبل اللاعب يرتبط بموقف إدارة الأهلي من ملف تجديد عقده، إلى جانب رغبة ياسر إبراهيم في تحديد وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار داخل القلعة الحمراء أو خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإماراتي.



ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل مدافع الأهلي، في ظل ترقب العين الإماراتي لموقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق الأحمر.