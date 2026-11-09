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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تطالب بسرعة التحقيق في حادث قطار العياط ومراجعة إجراءات السلامة بالسكك الحديدية

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

حوادث السكك الحديدية

وأكدت النائبة أن تكرار حوادث السكك الحديدية وما تخلفه من خسائر في الأرواح يفرض التعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والحسم، وعدم الاكتفاء ببيانات التعازي أو الإجراءات التقليدية التي تعقب وقوع الحوادث.

وطالبت بسرعة استكمال التحقيقات الشاملة والشفافة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد أوجه القصور أو الإهمال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، أيا كان موقعه الوظيفي، دون تهاون أو تستر على أي مسؤول.

وشددت أسماء سعد الجمال على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، والتأكد من كفاءة منظومة التشغيل والصيانة والرقابة، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

حماية أرواح المواطنين

واختتمت بالتأكيد أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن المحاسبة الحقيقية لا ينبغي أن تكون مجرد إجراء يأتي بعد وقوع الكوارث، بل ضرورة لضمان عدم تكرارها، وصون حق المواطنين في وسائل نقل آمنة.

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