"الحنجرة الذهبية وصوت مكة".. عمرو الليثي يحتفي بمئوية عبد الباسط عبد الصمد

قال الإعلامي عمرو الليثي: الليلة إحنا على موعد مع ظاهرة صوتية فريدة وواحد من أهم سفراء الإسلام في العصر الحديث.



وتابع، خلال تقديمه برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أُطلقت عليه ألقاب كتير منها: الحنجرة الذهبية وصوت مكة وسفير كتاب الله، القارئ الأسطوري اللي كلنا كبرنا واتربينا على صوته وهو بيقرأ القرآن في الراديو، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اللي بنحتفل بذكرى مئوية ميلاده.

جدران المسجد الأقصى



وقال: واللي ما كانش مجرد صوت عذب، وإنما حالة عبقرية فريدة بنفس طويل، وبحة شجية تهز القلوب، وقدرة مذهلة على التنقل بين طبقات الصوت، اللي طاف بالقرآن شرق الأرض وغربها، فأسلم على يديه المئات، واهتزت لحنجرته جدران المسجد الأقصى وأروقة الحرم المكي.