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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يدخل عالم السينما ويؤسس شركة إنتاج بالتعاون مع مخرج هوليوودي شهير

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، تجربة جديدة بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، بعدما قرر دخول مجال صناعة الأفلام السينمائية من خلال تأسيس شركة إنتاج بالتعاون مع المخرج البريطاني الشهير ماثيو فون، صاحب سلسلة أفلام «Kingsman».

وذكرت صحيفة «Vijesti» أن رونالدو أسس شركة إنتاج تحمل اسم «UR Marv»، بالشراكة مع ماثيو فون، بهدف تطوير وإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، في خطوة تفتح أمام قائد منتخب البرتغال السابق آفاقًا جديدة خارج المجال الرياضي.

Stuntnuts.. أول مشروعات رونالدو السينمائية

ويأتي فيلم «Stuntnuts» في مقدمة المشروعات التي تعمل عليها الشركة الجديدة، وهو عمل كوميدي يمزج بين الأكشن والمغامرة، ومن المقرر عرضه على شركاء محتملين خلال فعاليات سوق الأفلام الأمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من محترفي تنفيذ المشاهد الخطيرة، يحصلان على فرصة للمشاركة في أحد إنتاجات هوليوود الكبرى، سعيًا لجمع الأموال اللازمة لإنقاذ صالة الألعاب الرياضية التي يتدربان فيها من الإغلاق.

نجوم هوليوود ضمن قائمة المشاركين

وبحسب التقارير المتداولة، يضم المشروع مجموعة من الأسماء البارزة في صناعة السينما، من بينهم كريس هيمسوورث وسام روكويل ومات ديمون، إلى جانب عدد من المتخصصين في تنفيذ المشاهد الخطيرة.

ومن أبرز المشاركين بوبي هولاند هانتون، الذي سبق له العمل بديلًا للنجم كريس هيمسوورث في المشاهد الخطيرة، وكذلك جريج تاونلي، الذي عمل بديلًا للممثل توم هولاند في أفلام «Spider-Man».

وشهد المشروع تطورًا مؤثرًا بعدما تعرض جريج تاونلي لإصابة قوية قبل انطلاق التصوير بعدة أشهر، إثر سقوط تسبب في إصابته بثلاثة كسور في العمود الفقري، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الإنتاج لفترة، قبل أن يتم الاستفادة من الحادث وإدراجه ضمن أحداث الفيلم لتسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها محترفو المشاهد الخطيرة.

رونالدو يخطط لمشروعات سينمائية أخرى

ولا يقتصر تعاون رونالدو مع ماثيو فون على فيلم «Stuntnuts»، إذ أشارت التقارير إلى وجود مشروعات سينمائية وتليفزيونية أخرى قيد التطوير، في إطار خطة الشركة الجديدة لتقديم أعمال متنوعة.

وتعكس هذه الخطوة توجه رونالدو نحو استكشاف مجالات جديدة خارج كرة القدم، مستفيدًا من شهرته العالمية للدخول إلى صناعة الترفيه والسينما.

كريستيانو رونالدو اخبار كريستيانو رونالدو البرتغال

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