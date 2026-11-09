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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ أمين عام سنودس النيل بحصوله على الماجستير في الأدب العربي بتقدير ممتاز

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

 قدم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بخالص التهنئة إلى الدكتور القس رفعت فتحي روماني، أمين عام سنودس النيل الإنجيلي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الأدب العربي من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بنها، بتقدير ممتاز، ليصبح أول قيادة دينية مسيحية تحصل على هذه الدرجة العلمية من القسم.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- عن اعتزازه بهذا الإنجاز العلمي، مؤكدا أن التفوق في دراسة اللغة العربية وآدابها يمثل قيمة ثقافية وإنسانية رفيعة، ويعكس عمق الانتماء إلى الحياة الوطنية.

وأشار إلى أن هذا التميز يجسد أن العلم والإبداع لا تحدهما حدود، وأن المعرفة تظل مساحة جامعة للتلاقي والتميز والعطاء.

لطائفة الإنجيلية مصر رفعت فتحي روماني

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