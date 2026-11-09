وزير الرياضة يهنئ أحمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللاعب أحمد محمد زكي، بعد نجاحه في حصد الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية بالدورة.

وزير الرياضة يهنئ أحمد زكي ببرونزية الوثب العالي

كما هنأ الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فودة والجهاز الفني والإداري والطبي، مشيدًا بجهودهم ودورهم في إعداد اللاعب وتحقيق هذا الإنجاز.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بأداء اللاعب خلال المنافسات، معربًا عن فخره بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر في دورة داكار 2026، مشيرًا إلي أن هذه النتائج تؤكد قدرات اللاعبين المصريين وإصرارهم على تحقيق الإنجازات، ومتمنيًا لجميع اللاعبين مواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات للرياضة المصرية.