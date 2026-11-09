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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ أحمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب

احمد محمد زكي
احمد محمد زكي
عمرو مصطفى

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللاعب أحمد محمد زكي، بعد نجاحه في حصد الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية بالدورة.

وزير الرياضة يهنئ أحمد زكي ببرونزية الوثب العالي

 

كما هنأ الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فودة والجهاز الفني والإداري والطبي، مشيدًا بجهودهم ودورهم في إعداد اللاعب وتحقيق هذا الإنجاز.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بأداء اللاعب خلال المنافسات، معربًا عن فخره بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر في دورة داكار 2026، مشيرًا إلي أن هذه النتائج تؤكد قدرات اللاعبين المصريين وإصرارهم على تحقيق الإنجازات، ومتمنيًا لجميع اللاعبين مواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات للرياضة المصرية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أحمد محمد زكي الوثب العالي دورة الألعاب الأولمبية للشباب

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