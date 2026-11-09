استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال غرب جباليا

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استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط دوار أبو شرخ غرب جباليا، شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة إلى 74,643 شهيدا، و175,962 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي السياق، أصيب شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحامها قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع طفل (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في البطن والحوض خلال الاقتحام، فيما أصيب شاب (19 عاما) بالرصاص الحي في يده، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وبينت الجمعية ، أن الاحتلال احتجز ثلاثة متطوعين مسعفين تابعين لها، خلال تأديتهم واجبهم الإنساني في برقة.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.