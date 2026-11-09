مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن استبعاد باسم علي من جهاز منتخب مصر

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر، موضحًا تفاصيل ترشيحه في البداية وتمسك علي ماهر المدير الفني بوجوده ضمن الجهاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد عبد الواحد كان مرشح من البداية للتواجد في الجهاز، وتمسك علي ماهر بوجود باسم علي خلال جلسته مع الدرندلي».

وأضاف أن هاني أبو ريدة أبلغ الدرندلي بمنح علي ماهر الصلاحيات الكاملة وتلبية طلبه بوجود باسم علي، إلا أنه قبل انطلاق التدريبات اليوم، وخلال مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بأفراد الجهاز، تبين عدم استيفاء باسم علي الشروط المطلوبة، بسبب حصوله على رخصة C التي لا تمنحه الأحقية في شغل هذا المنصب.

وأوضح أن اسم محمد عبد الواحد عاد للظهور مجددًا، ليصبح القرار في النهاية بيد علي ماهر، سواء باختياره أو ضم عنصر آخر للجهاز الفني.

واختتم مهيب عبد الهادي حديثه بالإشادة بباسم علي، مؤكدًا أنه من الشخصيات المحترمة، وأن الظروف هي التي حالت دون تواجده في جهاز المنتخب، متمنيًا له التوفيق والنجاح.