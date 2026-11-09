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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هتكسب كام.. تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي بعد رفع العائد إلى 18.85 بالمئة

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعد قرار رفع العائد
شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعد قرار رفع العائد
رانيا أيمن

بدأ البنك الأهلي المصري العمل بالقرار الجديد برفع العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت، ليبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من يوم أمس الأحد 8 نوفمبر 2026، في خطوة يبحث عنها ملايين المصريين الراغبين في استثمار مدخراتهم عن طريق شهادات الإدخار بأعلى عائد آمن في السوق.

وقررت اللجنة رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بدورية صرف شهرية إلى 18.75 بالمئة بدلا من 17.75 بالمئة، ورفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بدورية صرف ربع سنوية إلى 18.85 بالمئة بدلا من 17.85 بالمئة، على أن يتم الشراء من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.

وفيما يلي تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد العائد الجديد:

1. الشهادة البلاتينية 3 سنوات بالعائد الثابت

العائد الجديد: 18.75 بالمئة شهريا، و18.85 بالمئة ربع سنوي
المدة: 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

المدة: 3 سنوات
العائد: 22 بالمئة في السنة الأولى، و17.50 بالمئة في السنة الثانية، و13 بالمئة في السنة الثالثة
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
يصرف العائد سنويا.

3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

المدة: 3 سنوات
العائد: 21 بالمئة في السنة الأولى، و16.25 بالمئة في السنة الثانية، و12 بالمئة في السنة الثالثة
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
يصرف العائد شهريا.

4. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

المدة: 3 سنوات
العائد: 20.5 بالمئة سنويا، يصرف شهريا
يرتبط العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.5 بالمئة، ويتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع.
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات البنك الأهلي

5. الشهادة الخماسية بعائد شهري

المدة: 5 سنوات
من الشهادات المحلية طويلة الأجل التي يتيحها البنك بعائد شهري، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

الشهادات بالعملة الأجنبية

6. الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار واليورو

الحد الأدنى للشراء: 500 دولار أمريكي أو 500 يورو ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات
 

 عائد الدولار: 4.75 بالمئة لمدة 3 سنوات، و4.85 بالمئة لمدة 5 سنوات، و4.90 بالمئة لمدة 7 سنوات، ويصرف شهريا.
عائد اليورو: 0.75 بالمئة لمدة 3 سنوات، يصرف كل 3 أشهر.
عائد ثابت طول مدة الشهادة، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

7. شهادة الأهلي فورا بالعملة الأجنبية

الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
يتم احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

شهادات بلادي

شهادات مخصصة للمصريين المقيمين في الخارج، وتصدر بالعملات الأجنبية، ومتاحة على الموقع الرسمي للبنك، وتختلف عوائدها ومددها حسب نوع الشهادة.

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