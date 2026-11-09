نهاية هيجسيث.. سيناتور جمهوري يقدم بنودا لعزل وزير الحرب الأمريكي

قدّم النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي الأمريكية توماس ماسي، يوم الإثنين في قاعة مجلس النواب، بنودا لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إلى أنه يجب إجراء تصويت بشأن هذا الأمر بحلول يوم الأربعاء.

وأمس الأحد، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، عن دعمه الكامل لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث، متوقعا أن يحظى القرار بـ"دعم قوي للغاية" بين الديمقراطيين.

وقال جيفريز، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ABC News" اليوم الأحد، إنه "يؤيد ذلك بشدة".

وأضاف: "لقد أساء ما يُسمى بوزير الحرب استخدام سلطته، وقوّض أمننا القومي، ودبّر هذه الحرب المتهورة والمكلفة في إيران، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير على الشعب الأمريكي وجعلت البلاد أقل أمانا".

وتابع جيفريز: "يجب أن يرحل بيت هيجسيث".