قاد علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أول حصة تدريبية للفراعنة، عقب توليه المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، المدير الفني السابق، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

علي ماهر يقود أول حصة تدريبية له مع منتخب مصر

وشهد المران الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني، حيث بدأ الجهاز الفني الجديد مهمته بالعمل على تجهيز اللاعبين ورفع معدلات التركيز، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام منتخب مالاوي في التصفيات الأفريقية.

ويسعى علي ماهر خلال الفترة المقبلة إلى وضع بصمته الفنية على أداء المنتخب، والعمل على تحقيق الانسجام بين عناصر الفريق، مع الاستقرار على التشكيل المناسب والطريقة الفنية التي سيعتمد عليها خلال مباراتي مالاوي.

وتحظى المواجهتان بأهمية كبيرة في مشوار المنتخب المصري بالتصفيات، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى استغلال فترة الإعداد بأفضل صورة ممكنة، من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

وتأتي بداية مشوار علي ماهر مع الفراعنة في أعقاب التغييرات التي شهدها الجهاز الفني، برحيل حسام حسن وتولي المدير الفني الجديد المسؤولية، وسط تطلعات لقيادة المنتخب نحو تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.