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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: كامل الوزير صاحب واجب في السراء والضراء.. وراح لأسر الضحايا بيتهم

كامل الوزير
كامل الوزير
عبد الخالق صلاح

أشاد الإعلامي أحمد موسى بموقف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقب حادث تصادم قطاري العياط، مشيرا إلى تقديمه واجب العزاء لأسر الضحايا ومتابعته حالة المصابين بالمستشفيات، إلى جانب إشرافه على عمليات الإنقاذ من موقع الحادث لمدة قاربت 8 ساعات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الفريق كامل الوزير، وزير النقل عبر عن أسفه واعتذاره وتابع حالة المصابين في المستشفيات وتمنى لهم الشفاء العاجل».

وأضاف: «الفريق كامل الوزير أكد أن كل مقصر لن يفلت من العقاب، وتقدم واجب العزاء، والفريق كامل الوزير صاحب واجب في السراء والضراء، تجد الفريق كامل الوزير جنبك وكل اللي بيعزيهم النهارده أهله بيعزي نفسه، راح ليهم لحد بيتهم بيعزيهم».

وأوضح: «قدم واجب العزاء لأسرة أحد الضحايا بقرية القطوري مركز العياط، واستمر في موقع الحادث قرابة 8 ساعات إمبارح، للإشراف على إنقاذ الضحايا والبحث عن المصابين».

وتابع: «خط الصعيد يمثل 60% من حجم حركة السكة الحديد في مصر، قرابة المليون راكب يوميًا، فالفريق كامل الوزير كان حريص على إعادة حركة القطارات في نفس اليوم، لأن الناس قاعدة في المحطات».

أحمد موسى كامل الوزير الضحايا

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